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Канадский защитник «Ванкувера» едва не нанёс травму Свечникову, въехав в колено Андрею

Канадский защитник «Ванкувера» едва не нанёс травму Свечникову, въехав в колено Андрею
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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников чуть не получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

В середине второго периода нападающий «ураганов», располагаясь на выходе из своей зоны, отдал передачу на партнёра. Свечников остановился, и в этот момент на скорости в него влетел защитник «Ванкувера» Люк Шенн. Канадец едва не нанёс россиянину травму, въехав своей ногой в колено хоккеисту «Каролины». За это Шенн получил две минуты штрафа.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в ночь с 24 на 25 октября закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Свечников забил один из голов своей команды.

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