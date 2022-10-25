Вайсфельд — о неудалении Яшкина: плохо для судей. СКА должен был играть в меньшинстве

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал неудаление нападающего СКА Дмитрия Яшкина за игру высоко поднятой клюшкой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3).

«Как судейская бригада проглядела момент с Яшкиным? Такие вещи бывают в хоккее. Конечно, это очень плохо и нисколько их не извиняет, но, к сожалению, такое происходит. Один посмотрел вправо, другой посмотрел влево, а шайба, может быть, была в другом месте, и фокус внимания был на ней. И случилась такая ошибка.

Усугубляет ли ситуацию для судей тот факт, что Яшкин следом забил победный гол? Безусловно, влияет. Тут влияет даже не то, что забил именно Яшкин. Мог забить кто угодно. Важно, что забила команда, которая должна была играть в меньшинстве, а вместо этого играла в равных составах», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.