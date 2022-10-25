Форвард «Сибири» Коротков: Красикова подначивал, подкалывал, видимо, чуть-чуть помогло

Автор дубля в ворота «Спартака» форвард «Сибири» Никита Коротков подвёл итоги встречи (4:3) и рассказал о том, как во время матча пытался повлиять на вратаря москвичей бывшего игрока новосибирского клуба Алексея Красикова.



«Не мог забить 16 матчей? Если честно, не знаю, сколько матчей сыграл. Просто ждал момента, когда чуть-чуть мне повезёт. Потому что удачи не хватало. Хорошо, что я дождался этого. Не много игр по сравнению с такими сериями, которые известны.



Во время безголевой серии начинается самокопание? Да нет, в принципе, не копался, ничего не надумывал. Уже 26 лет. В молодёжке были такие моменты: и пытаешься по-другому замотать, ленту поменять. Конечно, в этом возрасте уже отходит это всё.



Показалось, что «Спартак» проседал? Не сказал бы, чтобы они проседали. Первый период здорово начали, активная команда. Может быть, в середине игры чуть-чуть подсели. А так активная команда, хорошая.



Хорошо знал Красикова? Лёшу хорошо знал, я его чуть-чуть подначивал, подкалывал. Видимо, чуть-чуть помогло.



Сказал что-то после сейва? Я ему сказал, что это было случайно. Он всю игру молчал. Я не думаю, что сейв перевернул бы игру. Лёха эмоциональный вратарь, здорово может подтащить.



Нервничал, когда «Спартак» взял просмотр? Нет. Я даже сначала не понял, из-за чего они взяли. Думаю, зона может быть. Но вообще там далеко не было. Потом на скамейке сказали, что на помеху вратаря, даже вообще не задумывались и не переживали.



Второй гол забил в своём стиле? Когда забиваешь любые голы: хоть с подставления, хоть от пятой точки, хоть от ноги — без разницы. Главное, что она там», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с астанинским «Барысом» 27 октября. «Спартак» сыграет со СКА дома 30 октября.