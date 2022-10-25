Тренер «Сибири» Мартемьянов: команда верила в себя, шли вперёд

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (4:3) и объяснил провалы в обороне новосибирского клуба.



«Абсолютно равный матч. По броскам, по силовым приёмам, по владению шайбой. Соперник очень активно начал первый период. Но мы грамотно отоборонялись, отдали инициативу, периметр своей зоны. Антон Красоткин очень прилично в нужный момент отыграл. Забили хорошие голы, на любой вкус: в большинстве, в меньшинстве и в равных составах. Команда верила в себя, шли вперёд. Лишний раз подтверждает, что в нынешнем чемпионате слабых соперников нет.



Как просил сыграть Короткова? Я просил его делать свою работу, что он умеет делать, продолжать в этом направлении двигаться, и всё получилось. Он много силовой борьбы выигрывает, много черновой работы выполняет. Вознаграждение получил — два гола.



У Чайковски много брака? Эти парни играют без замен. Стараемся ротацию делать, но у нас и Валя Пьянов, и Саня Шаров, и Бек, Литовченко, Бутузов — они не отдыхают. У парней, которые на себе тащат, конечно, будут просадки. Но в нужные моменты они играли хорошо. Да, может быть, не забили как нападающие, но в ответственные моменты держали удар.



Стоит ли задействовать защитников из запаса? Об этом будем думать завтра. Возможно, состав останется тот же, который сегодня играл, может, будут минимальные изменения.



Слежу ли за Чмыховым? Следим, сколько он играет. Нам видео никто не присылает. Чисто статистика. У нас достаточно защитников сейчас, пока не видим смысла вызывать. Уровень Высшей лиги и КХЛ — разные вещи абсолютно. Пройдёт время на адаптацию, ещё что-то там. Рисковать результатом — сами видите, плотность в таблице сумасшедшая что на Востоке, что на Западе. Рисковать такими вещами я просто не имею права.



Сейв Красикова мог стать переломным? У меня настроение поднялось, когда наш вратарь два сейва сделал. Ничем не хуже. Что соперник делает — меня мало интересует.



У «Сибири» много провалов в обороне? Неоправданные подключения защитников. И в то же время на каждом собрании перед игрой говорю, чтобы нападающие страховали наших защитников. Сегодня второй гол — нападающий должен был остаться на месте, и атака два в один вышла.



Большое количество голов в последних матчах — ответ стереотипам о нерезультативности команды? Я скажу, что возможен и такой вариант. Мы во многих моментах акцентировали внимание на игре в атаке. Парни это поняли и стали забивать голы, увереннее стали прессинговать, отбирать, контролировать шайбу. Наши теоретические занятия не прошли даром», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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