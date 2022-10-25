Гол защитника «Салавата» Мухамадуллина отметили в «Нью-Джерси Дэвилз»

Журналист Аманда Штайн на официальном сайте клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» отметила гол 20-летнего защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина в матче с «Северсталью» (5:4), состоявшемся 20 октября 2022 года.

На 16-й минуте первого периода Мухамадуллин на добивании одной рукой переправил шайбу в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В статье на сайте «дьяволов» сказано, что Шакир – «интригующая перспектива, за которой стоит присматривать». Мухамадуллин имеет действующее соглашение с «Нью-Джерси Дэвилз», который выбрал его на драфте-2020 в первом раунде под общим 20-м номером. В составе «Салавата Юлаева» защитник находится в аренде.

В текущем сезоне Мухамадуллин сыграл за уфимцев 21 матч, в котором забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.