Шестёркин выдал суперсейв в матче с «Колорадо» после выхода Рантанена один на один

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин спас команду в середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» при счёте 0:1.



«Эвеланш» выигрывали после первого периода благодаря шайбе Валерия Ничушкина, для которого это 12-е очко в сезоне. На исходе 10-й минуты второго периода финский форвард «Колорадо» Микко Рантанен выкатился один на один с Шестёркиным и мог удваивать преимущество своей команды, однако Игорь в этом эпизоде выдал настоящий суперсейв и выручил команду.



ВИДЕО.



А впоследствии хоккеисты «Рейнджерс» восстановилии равенство – с передач Сэмми Бле и Джейкоба Труба отличился Баркли Гудроу. Завершился второй период, счёт в матче на момент подготовки новости – 1:1.

Новость по теме Ничушкин отличился в матче с «Рейнджерс» и догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ