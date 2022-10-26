Шестёркин выдал суперсейв в матче с «Колорадо» после выхода Рантанена один на один
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин спас команду в середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» при счёте 0:1.
«Эвеланш» выигрывали после первого периода благодаря шайбе Валерия Ничушкина, для которого это 12-е очко в сезоне. На исходе 10-й минуты второго периода финский форвард «Колорадо» Микко Рантанен выкатился один на один с Шестёркиным и мог удваивать преимущество своей команды, однако Игорь в этом эпизоде выдал настоящий суперсейв и выручил команду.
ВИДЕО.
А впоследствии хоккеисты «Рейнджерс» восстановилии равенство – с передач Сэмми Бле и Джейкоба Труба отличился Баркли Гудроу. Завершился второй период, счёт в матче на момент подготовки новости – 1:1.
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