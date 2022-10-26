Чумовое спасение русского вратаря в НХЛ! Американец не мог поверить глазам. Видео

Соперником «Нью-Йорк Рейнджерс» по очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ стал действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Однако даже не сам факт приезда новоиспечённого чемпиона лиги в Нью-Йорк таил в себе главную интригу в матче. Гораздо интереснее была дуэль российских вратарей команд – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.

Ещё в прошлом сезоне два россиянина вместе образовывали вратарский тандем в «Рейнджерс», где Шестёркин был главной примой, тогда как Георгиев плотно находился на вторых ролях. Сам Александр всегда старался политкорректно уходить от вопросов о конкуренции с соотечественником, но порой то и дело в некоторых нюансах и деталях проглядывалось, что в отношениях между голкиперами далеко не всё идеально.

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В межсезонье «Рейнджерс» были не прочь сохранить Александра в качестве второго голкипера, но потолок зарплат диктовал свои условия американской команде. У «синерубашечников» банальным образом не было такого количества свободных денег, которые можно было потратить на услуги хорошего вратаря, но всё-таки бэкапа. В результате «синерубашечники» подписали на почти минимально возможный контракт 37-летнего ветерана Ярослава Галака, а Георгиев словно выиграл в лотерее, получив возможность стать первым номером в стане «Эвеланш».

И вот она первая очная дуэль Шестёркина и Георгиева. В первом периоде у голкипера «Рейнджерс» было в разы больше работы, нежели у его бывшего партнёра. Уже на самом старте встречи Натан Маккиннон и Микко Рантанен имели прекрасные моменты, чтобы открыть счёт в матче, но Шестёркин дважды подряд нейтрализовал броски из убойных позиций.

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«Колорадо» продолжал активно давить на оборону хозяев и едва ли не в своей следующей смене те же действующие лица дважды в одной атаке опасно атаковали ворота Шестёркина, но Игорь снова сумел отбиться. По такой игре гол в исполнении «лавин» был не более чем делом времени, тем более что «Рейнджерс» ещё и схватили удаление и остались в меньшинстве.

Предоставленным шансом воспользовался Валерий Ничушкин, удачно подставивший клюшку под бросок Кейла Макара. Российский форвард реализовал большинство, забросив свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне и набрав 12-е очко в текущей регулярке. Примечательно, что по обоим показателям нападающий «Колорадо» снова вышел в лидеры снайперской и бомбардирской гонок соответственно. В зачёте снайперов Валерий догнал Андрея Свечникова и Стивена Стэмкоса, а в рейтинге бомбардиров – Артемия Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Под занавес периода случился курьёзный эпизод из мира судейства. 21-летний форвард «синерубашечников» Алекси Лафренье получил удаление за игру высоко поднятой клюшкой, при том, что, как оказалось на повторе, удар по лицу своему же партнёру по «Колорадо» Кейлу Макару нанёс защитник Девон Тэйвз.

Курьёз всей ситуации заключался в том, что, когда главные арбитры отправились к планшету, чтобы внимательнее изучить повтор эпизода, на экране устройства не запустилась картинка. Оказалось, что посмотреть момент на видео судьи имели право только в том случае, если бы они изначально выписали Лафренье двойной малый штраф. Пересмотреть момент вынесения обычного малого штрафа по правилам НХЛ невозможно, поэтому судьям и не вывели картину на планшет.

Во втором периоде хозяева включились на полную и заметно добавили в игровой активности. Несколько раз «Рейнджерс» были максимально близки к тому, чтобы сравнять счёт. Но каждый раз поймавший кураж от встречи с бывшими Георгиев действовал выше всяких похвал.

Сначала Александр остановил первого номера драфта НХЛ Алекси Лафренье, не позволив канадцу забить с близкого расстояния, а затем Георгиев отловил бросок Криса Крайдера. Пикантность момента заключалась в том, что американский форвард уже поднял клюшку в воздух, празднуя взятие ворот, но российский вратарь каким-то невероятным образом сумел отразить шайбу и не дал ей дальше упасть за ленточку.

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Пробить Александра у «Рейнджерс» всё-таки получилось, но для этого команде Жерара Галлана пришлось разыграть очень красивую комбинацию, которую точным броском завершил двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Баркли Гудроу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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На старте третьего периода очень необычную для себя ошибку допустил Шестёркин. «Рейнджерс» в этот момент находились на льду в большинстве – и в такой ситуации российский вратарь всегда далеко выкатывается из ворот, стараясь помогать команде в организации атак. Но в этот раз Игорь угодил под очень активный прессинг со стороны Эндрю Кольяно и потерял шайбу – российский вратарь успел вернуться в ворота – но Логан О’Коннор всё-таки поразил цель при игре в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Следом гости создали целый ряд опасных моментов, но Шестёркин очень быстро пришёл в себя, проявил характер и своими сейвами удержал команду в игре, дав ей шанс набрать очки в турнирную таблицу. Что «Рейнджерс» и сделали усилиями Адама Фокса – американский защитник отлично подключился к атаке и забил очень похожий гол на тот, что во втором периоде оформил Гудроу. Пробить Георгиева сегодня было можно только в результате идеально расчерченных комбинаций.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В овертайме ближе к голу были хозяева. Панарин убежал один на один с Георгиевым – и Маккиннон только ценой нарушения правил сумел помешать Артемию произвести акцентированный бросок по воротам. «Рейнджерс» остались в большинстве, но не смогли добыть победу. Таким образом, Панарин впервые в нынешнем сезоне остался без набранных очков.

Исход матча решился только в серии буллитов, которая получилась очень эффектной. Первым отличился Рантанен – и «Рейнджерс» оказались на грани поражения – но Панарин красивой попыткой сумел ненадолго продлить противостояние.

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Однако тут же нападающий «лавин» Эван Родригес изящно переиграл Шестёркина, и в этот раз ответить своим голом у «синерубашечников» не получилось. Георгиев отразил бросок Лафренье и эмоциональным образом ярко отпраздновал победу над бывшей командой.

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Российские вратари выдали отличное шоу в Нью-Йорке, на двоих отразив 86 бросков. 42 сейва совершил Шестёркин, 44 спасения на счету Георгиева. Старания вратарей закономерно были отмечены и представителями лиги, которые признали Александра первой звездой матча, а Игоря – второй.

Впрочем, сам Шестёркин после завершения матча был очень сильно далёк от хорошего расположения духа. «Что случилось в эпизоде со вторым голом? Руки у меня растут не из того места. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — в расстроенных чувствах самоуничижительно заявил вратарь.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение кряду, продлив свою неудачную серию, но говорить о каком-то большом кризисе пока здесь не приходится, ведь дважды на этом отрезке «синерубашечники» проиграли за пределами основного времени. Уже завтра – в ночь на 27 октября – подопечные Галлана могут прервать серию поражений в матче со своим самым принципиальным соперником – «Нью-Йорк Айлендерс».