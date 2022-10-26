ХК «Сочи» заключил контракт с защитником Демидовым, от которого отказалась «Северсталь»

ХК «Сочи» заключил пробный контракт с защитником Николаем Демидовым, сообщает пресс-служба сочинского клуба.
В КХЛ 26-летний защитник выступал за «Спартак», «Сибирь», «Торпедо», «Северсталь», провёл в общей сложности 195 матчей, в которых набрал 51 (17+34) очко при показателе полезности «+11». Согласно регламенту КХЛ хоккеист на пробном контракте может провести в чемпионате три матча.
В октябре защитник покинул расположение «Северстали». По словам главного тренера череповецкого клуба Андрея Разина, у защитника появилась другая сфера деятельности и хоккей ему больше не интересен.
Сегодня сочинский клуб объявил о назначении главным тренером Сергея Светлова до конца текущего сезона КХЛ. Под руководством бывшего главного тренера Андрея Назарова сочинский клуб одержал лишь три победы в 20 матчах сезона-2022/2023 КХЛ, он занимает последнее место в общей таблице лиги. Следующий матч ХК «Сочи» проведёт сегодня, 26 октября, с «Трактором». Начало матча – в 19:30 мск.
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