Журналист из США: Сергей Фёдоров — любимец детства. Один из самых универсальных игроков

Журналист The Hockey Writers Кайл Гайп прокомментировал попадание бывшего российского нападающего, а ныне главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова в топ-10 лучших европейских игроков в истории НХЛ. Форвард занял восьмое место.



«Сергей Фёдоров — любимец детства. Он был одним из самых универсальных игроков в игре, способным играть как в нападении, так и в защите. Его мастерство одинаково хорошо играть на обеих сторонах площадки принесло ему два «Селке Трофи», а также «Харт Трофи».



1179 очков Фёдорова за карьеру и показатель полезности «+261» были достаточно хороши, чтобы его избрали в Зал хоккейной славы в 2015 году. В составе «Детройт Ред Уингз» он был частью знаменитой «русской пятёрки», которую невозможно было остановить в плей-офф 1997 года. 16-0, когда один из пяти забивал, и 0-4, когда этого не случалось. Фёдоров выиграл тот Кубок Стэнли с «Ред Уингз» и ещё два — в 1998-м и в 2002-м», — приводит слова Гайпа The Hockey Writers.

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