The Hockey Writers о погоне за Гретцки: Овечкин уже является лучшим снайпером всех времён

Журналист The Hockey Writers Кайл Гайп поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Завершив свой восьмой сезон с 50 голами и в восьмой раз выиграв «Морис «Рокет» Ришар Трофи» в сезоне-2018/2019, Овечкин вновь подтвердил свой статус лучшего снайпера своего поколения и одного из лучших снайперов всех времён. Он забил свой 700-й гол в сезоне-2019/2020 и, будучи уже третьим по количеству голов в 37 лет, имеет реальный шанс догнать Гретцки с 894 голами к концу карьеры.



Благодаря своему быстрому броску он стал лучшим снайпером, когда-либо игравшим в зоне кругов вбрасывания. Взглянув на статистику с поправкой на эпоху, видишь, что общее количество голов Овечкина подскочило, теперь он третий в истории после Горди Хоу и Гретцки. Учитывая, что большую часть своей карьеры он провёл в «эру мёртвых шайб» — период, когда общая результативность в лиге значительно снизилась, можно утверждать, что он уже является лучшим снайпером всех времён. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему нужно забивать в среднем 29 голов за следующие четыре сезона. Неожиданный шанс, но это погоня, которая достойна внимания.



В дополнение к «Морис Ришар Трофи» Овечкин выиграл «Колдер Трофи» в 2006 году, имеет три «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и является 12-кратным участником Матча звёзд. Его единственной проблемой долгое время была неспособность «Вашингтон Кэпиталз» пройти дальше второго раунда плей-офф. Очевидно, что мы можем устранить этот недостаток благодаря его невероятной победе в Кубке Стэнли в сезоне-2017/2018. Однако, несмотря на трудности своей команды, Овечкин набирал в среднем почти одно очко за встречу в 128 матчах плей-офф за карьеру», — приводит слова Гайпа The Hockey Writers.

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