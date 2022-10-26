The Hockey Writers: трое россиян — в топ-10 лучших европейцев в истории НХЛ, Овечкин — 6-й

Трое россиян попали в топ-10 лучших европейских игроков в истории Национальной хоккейной лиги по версии The Hockey Writers.



Заключительную, 10-ю строчку занял российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На восьмой позиции расположился форвард Сергей Фёдоров, выступавший в НХЛ с 1990 по 2009 год. За это время он успел примерить «джерси» таких клубов, как «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз».



Лучшим из россиян стал капитан «столичных» Александр Овечкин, занявший шестое место.



Топ-10:



10. Евгений Малкин (Россия);

9. Матс Сундин (Швеция);

8. Сергей Фёдоров (Россия);

7. Петер Форсберг (Швеция);

6. Александр Овечкин (Россия);

5. Яри Курри (Финляндия);

4. Петер Штястны (Словакия/Чехословакия);

3. Стэн Микита (Словацкая Республика);

2. Теэму Селянне (Финляндия);

1. Яромир Ягр (Чехия/Чехословакия).

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