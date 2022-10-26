The Hockey Writers: трое россиян — в топ-10 лучших европейцев в истории НХЛ, Овечкин — 6-й

Трое россиян попали в топ-10 лучших европейских игроков в истории Национальной хоккейной лиги по версии The Hockey Writers.
Заключительную, 10-ю строчку занял российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На восьмой позиции расположился форвард Сергей Фёдоров, выступавший в НХЛ с 1990 по 2009 год. За это время он успел примерить «джерси» таких клубов, как «Детройт Ред Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Лучшим из россиян стал капитан «столичных» Александр Овечкин, занявший шестое место.
Топ-10:
10. Евгений Малкин (Россия);
9. Матс Сундин (Швеция);
8. Сергей Фёдоров (Россия);
7. Петер Форсберг (Швеция);
6. Александр Овечкин (Россия);
5. Яри Курри (Финляндия);
4. Петер Штястны (Словакия/Чехословакия);
3. Стэн Микита (Словацкая Республика);
2. Теэму Селянне (Финляндия);
1. Яромир Ягр (Чехия/Чехословакия).
- 26 октября 2022
-
16:22
-
15:42
-
15:29
-
15:12
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:08
-
13:52
-
13:22
-
12:54
-
12:45
-
12:32
-
11:56
-
11:45
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:02
-
10:42
-
10:25
-
10:05
-
09:46
-
09:35
-
09:23
-
09:05
-
08:56
-
08:38
-
08:24
-
07:39
-
07:23
-
07:10
-
06:43
-
06:37
-
06:29