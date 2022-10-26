«Сочи» — «Трактор»: Бердин взял номер Гретцки, Мельничук дебютирует против бывшего клуба

«Сочи» и «Трактор» объявили составы на очную встречу, которая пройдёт на стадионе «Большой» в Сочи и начнётся в 19:30 по московскому времени.
За челябинцев дебютирует голкипер Алексей Мельничук — и сразу в матче с бывшим клубом. Его коллега по амплуа в составе сочинцев Михаил Бердин проведёт первую встречу после возвращения из Северной Америки. Он взял себе «номер Гретцки» — 99, который в хоккее не принято выбирать в знак уважения к канадцу.
«Сочи»:
Бердин (Третьяк, Бондарь);
Пивцакин — Крощинский, Алтыбармакян — Точицкий — Завгородний;
Гормли — Юзбашян, Тянулин — Гараев — Николаев;
Александров — Галенюк; Феоктистов — Стальнов — Попугаев;
Соболевский, Абрамов — Бабенко — Ярулин; Авершин.
«Трактор»:
Мельничук (Проскуряков);
Альмквист — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Бурдасов;
Телегин — Блажиевский, Тертышный — Ткачёв — Шабанов;
Манухов — Ясинский, Шумаков — Хохряков — Пулккинен;
Кулик, Капустин — Стась — Рольгизер; Рыков.
- 26 октября 2022
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