Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» потерпел девятое поражение в 10 последних матчах

«Ак Барс» потерпел девятое поражение в 10 последних матчах
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончилась очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в которой местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Для подопечных Олега Знарка это поражение стало девятым в 10 последних встречах. Примечательно, что «Ак Барс» проиграл «зелёное дерби» во второй раз подряд — 22 октября «Салават» оказался сильнее в Казани, обыграв соперников со счётом 3:2.

После этого поражения «Ак Барс» с 22 очками в 22 матчах опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях.

«Салават» после победы сравнялся по очкам с «Автомобилистом», идущим третьим в турнирной таблице Востока, набрав после 22 встреч 31 балл.

Новость по теме
«Салават» обыграл «Ак Барс» во второй раз подряд. Шмелёв оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022