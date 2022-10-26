«Ак Барс» потерпел девятое поражение в 10 последних матчах

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончилась очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в которой местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Для подопечных Олега Знарка это поражение стало девятым в 10 последних встречах. Примечательно, что «Ак Барс» проиграл «зелёное дерби» во второй раз подряд — 22 октября «Салават» оказался сильнее в Казани, обыграв соперников со счётом 3:2.



После этого поражения «Ак Барс» с 22 очками в 22 матчах опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях.



«Салават» после победы сравнялся по очкам с «Автомобилистом», идущим третьим в турнирной таблице Востока, набрав после 22 встреч 31 балл.