«Салават» обыграл «Ак Барс» во второй раз подряд. Шмелёв оформил дубль

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
На седьмой минуте Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Шмелёв после эффектного паса Александра Кадейкина в большинстве удвоил преимущество «Салавата». На 23-й минуте Михаил Глухов отыграл один гол. Под занавес второго периода Сергей Шмелёв с передачи Шакира Мухамадуллина оформил дубль. На 54-й минуте Владислав Картаев после паса Степана Санникова в четвёртый раз поразил ворота казанцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 29 октября в Уфе сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 октября примет «Нефтехимик».
- 26 октября 2022
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