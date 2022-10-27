Илья Сорокин сделал три великолепных сейва в первом периоде матча с «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин несколько раз спас свою команду в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Нью-Йорк Рейнджерс», который в эти минуты проходит на льду «Ю-Би-Эс Арены» в Элмонте. Завершён первый период, счёт к моменту подготовки новости – 0:0.
На 15-й минуте финский форвард «Рейнджерс» Каапо Какко, на счету которого два гола в этом сезоне, совершил отличный слаломный проход к воротам Сорокина, эффектно убрав Скотта Мейфилда, но Илья сыграл выше всяких похвал и выручил «Айлендерс».
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А за 51 секунду до первой паузы в матче Сорокин в одном эпизоде совершил ещё два сейва. Жюльен Готье мощным броском от борта целил в дальний угол, но шайба попала в конёк Баркли Гудроу. На подборе был Джимми Веси: Сорокин не позволил отличиться сначала ему, а затем и добавлявшему Гудроу, оба раза отразив шайбу щитком.
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Всего на счету Ильи Сорокина 14 отражённых бросков за 20 минут игры.
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