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Гол+передача Сергачёва и шайба Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Анахайма»

Гол+передача Сергачёва и шайба Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Анахайма»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На 15-й минуте первого игрового отрезка Зеграс Тревор вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Дмитрий Куликов и Трой Терри. На 18-й минуте за гостей отличился российский защитник Михаил Сергачёв, благодаря голу которого команда сравняла счёт. Ему ассистировали Ник Пол и Ник Пербикс. Спустя минуту забил другой россиянин Никита Кучеров. Его же гол уже вывел гостей вперёд в этом поединке. С пасами ему помогли Виктор Хедман и Филипп Майерс. На 17-й минуте второго периода всё тот же Терри восстановил равенство. Однако за 4 минуты до финальной сирены «Тампа» в большинстве забросила свою третью шайбу в матче. Отличился Брэндон Хагель. Ассистировали канадцу Михаил Сергачёв и Росс Колтон. В самой концовке игры пустые ворота «Анахайма» поразил Ник Пол.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Зеграс (Куликов, Терри) – 14:25 (5x5)   1:1 Сергачёв (Пол, Пербикс) – 17:18 (5x5)   1:2 Кучеров (Хедман, Майерс) – 18:44 (5x5)   2:2 Терри – 36:39 (5x5)   2:3 Хагель (Сергачёв, Колтон) – 55:33 (5x4)   2:4 Пол (Хедман) – 59:58 (en)
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