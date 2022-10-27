Гол+передача Сергачёва и шайба Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Анахайма»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На 15-й минуте первого игрового отрезка Зеграс Тревор вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Дмитрий Куликов и Трой Терри. На 18-й минуте за гостей отличился российский защитник Михаил Сергачёв, благодаря голу которого команда сравняла счёт. Ему ассистировали Ник Пол и Ник Пербикс. Спустя минуту забил другой россиянин Никита Кучеров. Его же гол уже вывел гостей вперёд в этом поединке. С пасами ему помогли Виктор Хедман и Филипп Майерс. На 17-й минуте второго периода всё тот же Терри восстановил равенство. Однако за 4 минуты до финальной сирены «Тампа» в большинстве забросила свою третью шайбу в матче. Отличился Брэндон Хагель. Ассистировали канадцу Михаил Сергачёв и Росс Колтон. В самой концовке игры пустые ворота «Анахайма» поразил Ник Пол.
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