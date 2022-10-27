Голкипер Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, защитник Сергачёв — третьей

Пресс-служба НХЛ определила трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата. В тройку лучших попали двое россиян.

Первой звездой признан российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, оформивший шатаут в матче с «Рейнджерс». Вратарь отразил 41 бросок по воротам и помог победить «островитянам» со счётом 3:0.

Второй звездой игрового дня НХЛ признан нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс. В матче против «Сент-Луиса» (3:1) канадец забросил победную шайбу.

Третьей звездой выбран российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Игрок обороны забросил шайбу, которая стала для него первой в текущем сезоне, и отметился результативной передачей в матче с «Анахайм Дакс» (4:2). Примечательно, что Сергачёв не попал в тройку лучших игроков матча.