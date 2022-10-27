Арендованный из «Магнитки» 19-летний форвард забил первый гол в КХЛ за «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Северсталью». На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

На последней минуте первого периода дебютную шайбу в КХЛ забросил 19-летний нападающий Никита Гребёнкин с передач Виктора Балдаева и Сергея Дубакина. Гребёнкин — один из самых перспективных игроков России 2003 года рождения, он принадлежит «Металлургу» и играет за хабаровский клуб на правах аренды. Это уже третье набранное очко Гребёнкина в трёх матчах за «Амур».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщал, что Гребёнкин не проходит в состав магнитогорского клуба, а МХЛ он уже перерос, поэтому был отправлен в аренду в «Амур» до конца сезона.