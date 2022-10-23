Арендованный из «Магнитки» 19-летний форвард набрал два очка во второй игре за «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Спартаком». Победу в овертайме одержала московская команда со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

Один из самых перспективных игроков России 2003 года рождения, арендованный из «Магнитки» 19-летний форвард Никита Гребёнкин набрал два очка во второй игре за «Амур». В течение полутора минут молодой нападающий поучаствовал в двух шайбах партнёра по команде Ивана Николишина. Благодаря их усилиям, «Амуру» удалось перевести матч в овертайм, где победу праздновал «Спартак».

Ранее, спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщал, что Гребёнкин не проходит в состав магнитогорского клуба, а МХЛ он уже перерос, поэтому был отправлен в аренду до конца сезона в «Амур».