Панарин приехал на матч НХЛ с винтажным чемоданом люксового бренда

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приехал на матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) с винтажным чемоданом люксового бренда.

Панарин в матче с «Айлендерс» провёл на площадке 19 минут 30 секунд, нанёс два броска по воротам, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «-1». Отметим, что это уже второй матч российского форварда без набранных баллов.

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Артемий сыграл за «Рейнджерс» восемь игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав 12 очков. В списке лучших бомбардиров лиги Панарин занимает третье место.

В прошлом сезоне Панарин набрал 96 (22+74) очков после 75 сыгранных матчей в регулярном сезоне НХЛ.