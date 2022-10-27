Панарин приехал на матч НХЛ с винтажным чемоданом люксового бренда
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Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приехал на матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) с винтажным чемоданом люксового бренда.
Панарин в матче с «Айлендерс» провёл на площадке 19 минут 30 секунд, нанёс два броска по воротам, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «-1». Отметим, что это уже второй матч российского форварда без набранных баллов.
В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Артемий сыграл за «Рейнджерс» восемь игр, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав 12 очков. В списке лучших бомбардиров лиги Панарин занимает третье место.
В прошлом сезоне Панарин набрал 96 (22+74) очков после 75 сыгранных матчей в регулярном сезоне НХЛ.
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