Американский журналист объяснил, почему считает прозвище Панарина странным
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Журналист официального сайта НХЛ Дэн О'Лири прокомментировал попадание российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в список хоккеистов Национальной хоккейной лиги с самыми странными прозвищами. Форварда «рейнджеров» называют Хлебушком.
«Его прозвище похоже на Panera Bread — успешную сеть магазинов, которая использует буханку хлеба в своём логотипе. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» изначально назывался так в «Чикаго Блэкхоукс», которые даже продавали болванчика с хлебом в руках», — приводит слова О'Лири официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий принял участие в шести встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав 12 очков.
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