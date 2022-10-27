Главный тренер ЦСКА Фёдоров: нашли путь к победе, хоть и не совсем лёгкий

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1). Наставник армейцев остался недоволен действиями команды в третьем периоде.

«Нашли путь к победе, хоть и не совсем лёгкий. После преимущества в двух первых периодах, большинства «пять на три» не смогли правильно распорядиться моментами в игре. Не получилась концовка — ненужное удаление, концентрация оставляет желать лучшего. Не совсем хорошее впечатление оставил третий период. Соперник показал, что нужно играть все 60 минут, делать правильные вещи, которые наши игроки знают как делать. Постараемся больше таких спадов не допускать», — приводит слова Фёдорова сайт Континентальной хоккейной лиги.

После победы ЦСКА продолжает занимать второе место в таблице Западной конференции, минское «Динамо» расположилось на девятой строчке в таблице Запада.