Голкипер «Филадельфии» Харт в матче с «Флоридой» установил личный рекорд по сейвам в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» отличились Тони Деанджело, Скотт Лотон, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями. За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Брэндон Монтур (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов.

В свою очередь главным героем встречи стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт, отразивший 48 бросков и установивший личный рекорд по сейвам в НХЛ.