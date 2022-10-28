Бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро одержал 600-ю победу в НХЛ

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:4. «Ванкувер» обыграл соперников впервые в этом сезоне.
Эта победа стала 600-й в карьере для главного тренера «косаток» Брюса Будро, сообщает официальный сайт «Ванкувера». 33 победы наставник одержал с «Ванкувером», 158 с «Миннесотой Уайлд», 208 с «Анахайм Дакс» и 201 победу вместе с «Вашингтон Кэпиталз». Будро провёл в лиге 1049 матчей и стал вторым тренером в истории НХЛ по скорости достижения 600 побед. На первом месте легендарный тренер Скотти Боумэн (1002 игры).
Под руководством Будро в сезоне-2007/2008 «Вашингтон» впервые за последние семь лет выиграл свой дивизион и попал в плей-офф впервые за последние пять лет. За это в 2008 году наставник был удостоен приза лучшему тренеру НХЛ. В сезоне-2005/2006 стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Вашингтона» в АХЛ.
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