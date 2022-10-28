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«Ванкувер» победил впервые в сезоне, у Михеева и Кузьменко по два очка

«Ванкувер» победил впервые в сезоне, у Михеева и Кузьменко по два очка
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:4. «Ванкувер» обыграл соперников впервые в этом сезоне.

Сначала российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда это первый гол за клуб. Он перешёл в команду этим летом и успел сыграть уже пять матчей. Также у него уже есть одна голевая передача. Голевыми пасами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко и Люк Шенн.

На 24-й минуте Михеев уже записал на свой счёт дубль. В этот раз ему пасы отдали Шелдон Дрис и Конор Гарланд.

А ещё через 11 минут Кузьменко забил и сам. Тут ему помогли с передачами Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон.

Ещё за гостей забивали Петтерссон и Конор Гарланд. А у хозяев отличились Джейми Олексяк, Джаред Макканн, Джейден Шварц и Мэтти Бенирс.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Михеев (Шенн, Кузьменко) – 04:38 (5x5)   1:1 Олексяк (Шульц, Танев) – 18:39 (5x5)   2:1 Макканн (Гурд, Данн) – 19:42 (5x5)   2:2 Михеев (Дрис, Гарланд) – 23:58 (5x4)   2:3 Кузьменко (Миллер, Петтерссон) – 34:16 (5x4)   3:3 Бенирс (Шварц, Эберле) – 34:32 (5x5)   3:4 Петтерссон (Шенн) – 41:16 (5x5)   3:5 Гарланд – 58:35 (en)   4:5 Шварц (Эберле, Бураковски) – 59:30 (6x4)
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