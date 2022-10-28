«Ванкувер» победил впервые в сезоне, у Михеева и Кузьменко по два очка

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:4. «Ванкувер» обыграл соперников впервые в этом сезоне.



Сначала российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда это первый гол за клуб. Он перешёл в команду этим летом и успел сыграть уже пять матчей. Также у него уже есть одна голевая передача. Голевыми пасами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко и Люк Шенн.



На 24-й минуте Михеев уже записал на свой счёт дубль. В этот раз ему пасы отдали Шелдон Дрис и Конор Гарланд.



А ещё через 11 минут Кузьменко забил и сам. Тут ему помогли с передачами Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон.



Ещё за гостей забивали Петтерссон и Конор Гарланд. А у хозяев отличились Джейми Олексяк, Джаред Макканн, Джейден Шварц и Мэтти Бенирс.