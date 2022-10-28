Александр Овечкин — худший хоккеист НХЛ в текущем сезоне по показателю полезности

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев льда победила со счётом 2:0.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными баллами не отметился, заработав по итогам матча отрицательный показатель полезности «-1». Таким образом, показатель полезности форварда в текущем сезоне составил «-8», что является худшим результатом во всей лиге. Такие же показатели имеют нападающие «Сент-Луиса» Райан О'Райлли и Джордан Кайру, а так же форвард «Аризоны» Барретт Хэйтон и хоккеист «Сиэтла» Мэтти Бенирс.

В текущем сезоне на счету Овечкина шесть очков — три гола и три результативные передачи в восьми проведённых матчах. «Вашингтон» одержал четыре победы и потерпел четыре поражения.