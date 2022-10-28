Толчинский не реализовал буллит в овертайме. Через 57 секунд «Адмирал» забил победный гол

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между «Авангардом» и «Адмиралом» произошёл примечательный момент.

На третьей минуте дополнительного времени защитник владивостокской команды Евгений Лисовец помешал форварду омичей Сергею Толчинскому забить гол после выхода «один на один». Судьи назначили буллит. Сам пострадавший исполнил попытку, однако переиграть Никиту Серебрякова не удалось.

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Спустя всего лишь 57 секунд в ходе атаки Александр Горшков поразил ворота «Авангарда», принеся «Адмиралу» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).