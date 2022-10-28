«Авангард» всухую проиграл «Адмиралу». У омичей прервалась двухматчевая серия побед

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время команды завершили без заброшенных шайб. На третьей минуте дополнительного времени Сергей Толчинский мог принести победу «ястребам», однако не смог реализовать буллит. Победу своей команде в овертайме принёс гол Александра Горшкова.

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Таким образом, у омичей прервалась двухматчевая победная серия.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Адмирал» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Оба матча состоятся 30 октября.