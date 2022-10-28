Наставник «Авангарда» ответил на вопрос, продолжает ли клуб поиски нового голкипера

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче с «Адмиралом» (0:1 ОТ) поделился мыслями о возможном поиске нового голкипера.

«Почему буллит в овертайме бил Толчинский? Он умеет забивать, мы это видим на тренировках. Плюс он огромную работу выполнил за весь матч, и я посчитал, что он заслужил пойти и добыть нам победу. Игра Демченко? Здесь командная игра, ребята помогают. Даже в 15 бросках были моменты, когда можно пропустить. Вратари приобретают уверенность вместе с командой.



Насколько я знаю, работа по поиску нового вратаря идёт, мы ищем, но каких-то особых перемен нет. Действительно, мы были недовольны прошлым овертаймом, сегодня были моменты, где что-то получалось. Надо работать над этим, к сожалению, сейчас не так много времени для тренировок», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме «Авангард» всухую проиграл «Адмиралу». У омичей прервалась двухматчевая серия побед