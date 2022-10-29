33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». У Романова – голевая и «+3»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, ещё по шайбе на счету Оливера Вальстрёма, Мэтта Мартина, Джоша Бейли и Зака Паризе. За «Каролину» забрасывали Мартин Нечас и Брент Бёрнс.

22-летний российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 24 секунды и отметился первым результативным действием за новый клуб, отдав результативную передачу. Он завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Его соотечественник из «Каролины» нападающий Андрей Свечников очков не набрал и заработал показатель полезности «-1».

Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков, а Фредерик Андерсен из «Харрикейнз» — 26 из 31.