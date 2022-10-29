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33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». У Романова – голевая и «+3»

33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину». У Романова – голевая и «+3»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, ещё по шайбе на счету Оливера Вальстрёма, Мэтта Мартина, Джоша Бейли и Зака Паризе. За «Каролину» забрасывали Мартин Нечас и Брент Бёрнс.

22-летний российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 24 секунды и отметился первым результативным действием за новый клуб, отдав результативную передачу. Он завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Его соотечественник из «Каролины» нападающий Андрей Свечников очков не набрал и заработал показатель полезности «-1».

Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков, а Фредерик Андерсен из «Харрикейнз» — 26 из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Вальстрём (Барзал, Мейфилд) – 16:29 (5x5)   1:1 Нечас (Шей) – 28:57 (5x5)   1:2 Мартин (Сизикас) – 34:29 (5x5)   2:2 Бёрнс (Мартинук, Песке) – 35:35 (5x5)   2:3 Бейли (Барзал, Романов) – 36:26 (5x5)   2:4 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 43:59 (5x5)   2:5 Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 51:06 (5x5)   2:6 Паризе – 58:06 (en)
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