«Каролина» обменяла защитника и нападающего в «Ванкувер» на пик драфта-2023

«Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс» произвели обмен, в результате которого защитник Итан Бир и нападающий Лэйн Педерсон перешли в стан канадского клуба в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ – 2023, сообщает официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Бир провёл 58 матчей за «Каролину», в которых набрал 14 (5+9) очков. На счету Педерсона 18 (9+9) очков в 22 матчах за «Барракуду» в АХЛ.

«Ванкувер» в текущем сезоне прервал серию из семи поражений на старте чемпионата и одержал две победы подряд. «Каролина» в семи матчах одержала четыре победы и потерпела три поражения. Следующий матч «ураганы» проведут на выезде с «Филадельфией Флайерз» 30 октября. «Ванкувер Кэнакс» на своём льду примет «Нью-Джерси Дэвилз» 2 ноября.