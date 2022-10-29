Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка

«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка
Комментарии

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:1.

На 11-й минуте третьей двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко, который укрепил преимущество команды в счёте благодаря передачам Люка Шенна и Ильи Михеева.

На 21-й минуте этого матча Кузьменко ещё и отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Бо Хорвата. А на 14-й минуте благодаря пасам вновь Михеева и Конора Гарланда счёт в матче открыл Таннер Пирсон. Хорват впоследствии оформил дубль, а пас ему на второй гол отдал Оливер Экман-Ларссон. Окончательный счёт на табло установил Джей Ти Миллер.

У гостей же единственную шайбу забросил Рикард Ракелль, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Также голевая на счету у Брайана Раста.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пирсон (Михеев, Гарланд) – 13:52 (5x4)   2:0 Хорват (Кузьменко) – 20:32 (5x4)   2:1 Ракелль (Раст, Малкин) – 36:03 (5x4)   3:1 Кузьменко (Шенн, Михеев) – 50:28 (5x5)   4:1 Хорват (Экман-Ларссон) – 56:42 (5x4)   5:1 Миллер (Майерс, Бризбуа) – 57:50 (en)

На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Виннипегом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Дублем за хоязев отметился Кристиан Фишер. За «Виннипег» по разу отличились Коул Перфетти, Марк Шайфли и Блейк Уилер.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фишер (Стечер, Немет) – 10:17 (5x5)   2:0 Фишер (Макбэйн) – 15:28 (5x5)   2:1 Перфетти – 15:54 (5x5)   2:2 Шайфли (Моррисси, Уилер) – 48:34 (5x5)   2:3 Уилер (Дюбуа) – 60:32 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022