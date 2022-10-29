«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:1.
На 11-й минуте третьей двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко, который укрепил преимущество команды в счёте благодаря передачам Люка Шенна и Ильи Михеева.
На 21-й минуте этого матча Кузьменко ещё и отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Бо Хорвата. А на 14-й минуте благодаря пасам вновь Михеева и Конора Гарланда счёт в матче открыл Таннер Пирсон. Хорват впоследствии оформил дубль, а пас ему на второй гол отдал Оливер Экман-Ларссон. Окончательный счёт на табло установил Джей Ти Миллер.
У гостей же единственную шайбу забросил Рикард Ракелль, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Также голевая на счету у Брайана Раста.
На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Виннипегом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
Дублем за хоязев отметился Кристиан Фишер. За «Виннипег» по разу отличились Коул Перфетти, Марк Шайфли и Блейк Уилер.
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