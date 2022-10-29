Форвард «Айлендерс»: Сорокин — убийца численного большинства соперника, он великолепен

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо похвалил игру команды в меньшинстве, отметив великолепную игру российского вратаря «островитян» Ильи Сорокина в матче с «Каролиной» (6:2).

«Вы должны занимать правильные позиции при игре в меньшинстве, играть отчаянно и жертвовать своим телом. Было несколько важнейших блоков бросков нашими защитниками. Мы отлично защищались в меньшинстве сегодня вечером. Но я всегда говорил, что лучший убийца большинства соперника — это ваш вратарь, Сорокин был великолепен на протяжении всей игры», — цитирует нападающего официальный сайт «Айлендерс».

Российский голкипер в текущем сезоне провёл шесть матчей в основном составе, в которых одержал три победы, процент отражённых бросков составил 93,3%. Сорокин записал на свой счёт один сухой матч – с «Рейнджерс».