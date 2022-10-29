Форвард «Айлендерс»: Сорокин — убийца численного большинства соперника, он великолепен

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо похвалил игру команды в меньшинстве, отметив великолепную игру российского вратаря «островитян» Ильи Сорокина в матче с «Каролиной» (6:2).
«Вы должны занимать правильные позиции при игре в меньшинстве, играть отчаянно и жертвовать своим телом. Было несколько важнейших блоков бросков нашими защитниками. Мы отлично защищались в меньшинстве сегодня вечером. Но я всегда говорил, что лучший убийца большинства соперника — это ваш вратарь, Сорокин был великолепен на протяжении всей игры», — цитирует нападающего официальный сайт «Айлендерс».
Российский голкипер в текущем сезоне провёл шесть матчей в основном составе, в которых одержал три победы, процент отражённых бросков составил 93,3%. Сорокин записал на свой счёт один сухой матч – с «Рейнджерс».
- 29 октября 2022
-
11:55
-
11:30
-
10:59
-
10:50
-
10:25
-
09:48
-
09:23
-
08:58
-
08:36
-
07:34
-
07:19
-
06:38
-
04:44
-
04:36
-
04:32
-
03:51
-
03:43
- 28 октября 2022
-
23:49
-
23:39
-
23:33
-
23:14
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:54
-
22:47
-
22:34
-
22:03
-
21:14
-
21:13
-
20:55
-
20:28
-
20:03
-
19:56
-
19:55