«Тот сейв — безумный». Видео подвига русского вратаря НХЛ стало хитом в Америке

До финальной сирены остаётся 24 секунды. «Каролина» безнадёжно проигрывает, но всё равно идёт в наступление. Нападающие «ураганов» грамотно разводят защитников «Айлендерс», Сет Джарвис отправляет на бросок Еспери Котканиеми. Прицелившись, финн наносит его и, кажется, готовится победно вскинуть руки вверх, но Илья Сорокин невообразимым движением ловушки вылавливает шайбу из левой девятки.

ВИДЕО.



«Илья Сорокин, ты серьёзно?» — спрашивают авторы аккаунта Isles Territory в одной из американских соцсетей.



«Сорокин демонстрирует невероятную оборонительную игру», — констатирует Isles on MSGSN.



«Что за сейв в конце игры!?» — восклицает All For Isles.



«У меня нет слов, чтобы описать сейв Ильи Сорокина – настолько это невероятно», — утверждает пользователь Nicole Shirman.



«За последние две игры Сорокин отразил 74 из 76 бросков – это 97,4%», — Stefen Rosner впечатлён не только последним спасением Сорокина.



«За восемь игр в сезоне Сорокин не пропустил ни одной шайбы в большинстве», — пишет Isles Fix.



«Сорокин – наш король!» — подытоживает Eric.



Показатели, более объективные, чем посты в соцсетях, доминирование Сорокина опровергают. Россиянин находится пока лишь на 10-м месте среди вратарей НХЛ по общему проценту отражённых бросков (93,3%). По среднему количеству пропущенных шайб Илья на 12-й позиции (2,21), а по числу сейвов (182) – пятый.



В матче с «Каролиной» перед своим фантастическим спасением Сорокин отразил ещё 33 броска. Сама игра, несмотря на крупный счёт, получилась довольно упорной. За первые 35 минут «островитяне» дважды выходили вперёд, но оба раза «Каролина» восстанавливала равенство. Отрыв стал недосягаемым только в третьем периоде, за который «Айлендерс» закинули сопернику три безответных шайбы.

Победный гол – в активе Джоша Бейли. Для 33-летнего ветерана матч с «ураганами» стал тысячным в энхаэловской карьере. Может быть доволен собой и Александр Романов. Новичок нью-йоркской команды провёл самую успешную игру в сезоне – у него одна результативная передача и «+3» за 20 минут на площадке.