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Илья Сорокин совершил невероятный сейв в матче «Айлендерс» с «Каролиной», видео безумного сейва Сорокина

«Тот сейв — безумный». Видео подвига русского вратаря НХЛ стало хитом в Америке
Егор Бульчук
Илья Сорокин совершил невероятный сейв
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Болельщики признаются в любви Илье Сорокину.

До финальной сирены остаётся 24 секунды. «Каролина» безнадёжно проигрывает, но всё равно идёт в наступление. Нападающие «ураганов» грамотно разводят защитников «Айлендерс», Сет Джарвис отправляет на бросок Еспери Котканиеми. Прицелившись, финн наносит его и, кажется, готовится победно вскинуть руки вверх, но Илья Сорокин невообразимым движением ловушки вылавливает шайбу из левой девятки.

ВИДЕО.

«Илья Сорокин, ты серьёзно?» — спрашивают авторы аккаунта Isles Territory в одной из американских соцсетей.

«Сорокин демонстрирует невероятную оборонительную игру», — констатирует Isles on MSGSN.

«Что за сейв в конце игры!?» — восклицает All For Isles.

«У меня нет слов, чтобы описать сейв Ильи Сорокина – настолько это невероятно», — утверждает пользователь Nicole Shirman.

«За последние две игры Сорокин отразил 74 из 76 бросков – это 97,4%», — Stefen Rosner впечатлён не только последним спасением Сорокина.

«За восемь игр в сезоне Сорокин не пропустил ни одной шайбы в большинстве», — пишет Isles Fix.

«Сорокин – наш король!» — подытоживает Eric.

Показатели, более объективные, чем посты в соцсетях, доминирование Сорокина опровергают. Россиянин находится пока лишь на 10-м месте среди вратарей НХЛ по общему проценту отражённых бросков (93,3%). По среднему количеству пропущенных шайб Илья на 12-й позиции (2,21), а по числу сейвов (182) – пятый.

В матче с «Каролиной» перед своим фантастическим спасением Сорокин отразил ещё 33 броска. Сама игра, несмотря на крупный счёт, получилась довольно упорной. За первые 35 минут «островитяне» дважды выходили вперёд, но оба раза «Каролина» восстанавливала равенство. Отрыв стал недосягаемым только в третьем периоде, за который «Айлендерс» закинули сопернику три безответных шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Вальстрём (Барзал, Мейфилд) – 16:29 (5x5)   1:1 Нечас (Шей) – 28:57 (5x5)   1:2 Мартин (Сизикас) – 34:29 (5x5)   2:2 Бёрнс (Мартинук, Песке) – 35:35 (5x5)   2:3 Бейли (Барзал, Романов) – 36:26 (5x5)   2:4 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 43:59 (5x5)   2:5 Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 51:06 (5x5)   2:6 Паризе – 58:06 (en)

Победный гол – в активе Джоша Бейли. Для 33-летнего ветерана матч с «ураганами» стал тысячным в энхаэловской карьере. Может быть доволен собой и Александр Романов. Новичок нью-йоркской команды провёл самую успешную игру в сезоне – у него одна результативная передача и «+3» за 20 минут на площадке.

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