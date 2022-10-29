«Коламбус» — единственный клуб НХЛ без голов в большинстве в сезоне-2022/2023
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«Коламбус Блю Джекетс» – единственный клуб в НХЛ, который не отличался в большинстве. Сегодня «жакеты» уступили всухую «Бостону» (0:4) в регулярном чемпионате, не использовав все три попытки реализации лишнего.
Всего в сезоне команда не реализовала 23 попытки большинства. На предпоследнем месте расположился «Монреаль», который реализовал одну попытку из 24 (4,2%). Лучшей командой лиги по реализации большинства является действующий чемпион «Колорадо Эвеланш», который реализовал 10 из 26 попыток (38,5%).
«Коламбус» на старте сезона одержал лишь три победы в девяти матчах. Главный снайпер команды Патрик Лайне из-за травмы пропустил шесть матчей команды и пока отличился лишь единожды – в первом матче сезона с «Каролиной».
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