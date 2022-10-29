«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и потерпел крупное поражение от «Бостона»

На льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 0:4.
Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов остался в запасе – ворота команды защищал латвиец Элвис Мерзликин. Уже на девятой минуте Мэтт Грызлик вывел «Бостон» вперёд. А во втором периоде гости отправили шайбу в ворота Мерзликина ещё трижды – отличились Чарли Койл, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк (седьмая шайба в сезоне). Тарасов вышел на третий период и не пропустил, совершив шесть спасений.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 20 минут 42 секунды с итоговым коэффициентом полезности «-2». Он совершил два броска по воротам. Его партнёр по команде, нападающий Егор Чинахов провёл на льду 14 минут 29 секунд.
В предыдущем матче «Коламбус» уступил «Аризоне» со счётом 3:6. В стартовом составе в той игре вышел 23-летний Даниил Тарасов. Он пропустил четыре шайбы к концу второго периода и при счёте 0:4 был заменён на Мерзликина. «Койотс» поразили ворота латвийца ещё дважды.
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