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«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и потерпел крупное поражение от «Бостона»

«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и потерпел крупное поражение от «Бостона»
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На льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 0:4.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов остался в запасе – ворота команды защищал латвиец Элвис Мерзликин. Уже на девятой минуте Мэтт Грызлик вывел «Бостон» вперёд. А во втором периоде гости отправили шайбу в ворота Мерзликина ещё трижды – отличились Чарли Койл, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк (седьмая шайба в сезоне). Тарасов вышел на третий период и не пропустил, совершив шесть спасений.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 20 минут 42 секунды с итоговым коэффициентом полезности «-2». Он совершил два броска по воротам. Его партнёр по команде, нападающий Егор Чинахов провёл на льду 14 минут 29 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Холл, Заха) – 08:43 (5x5)   0:2 Койл – 24:30 (4x5)   0:3 Дебраск – 35:07 (5x5)   0:4 Пастрняк (Бержерон) – 39:33 (5x5)

В предыдущем матче «Коламбус» уступил «Аризоне» со счётом 3:6. В стартовом составе в той игре вышел 23-летний Даниил Тарасов. Он пропустил четыре шайбы к концу второго периода и при счёте 0:4 был заменён на Мерзликина. «Койотс» поразили ворота латвийца ещё дважды.

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