Наставник «Сибири» Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после победны над «Северсталью» (5:1) рассказал, что его команда была скована в начале встречи из-за юбилея клуба. Напомним, сегодняшний матч был приурочен к 60-летнему юбилею сибирского клуба.



«Поздравляю всех болельщиков и ветеранов с юбилеем клуба. Не хотелось огорчать в этот праздник. Чуть-чуть команда была скована в начале. Мы понимали, что соперник любит играть в атаке, довольно-таки уверенно владели инициативой. Но потихоньку пришли в себя, переломили ход матча. Очень хорошо сыграли в большинстве, это решило исход встречи. Потом уже стали играть по счёту. В третьем периоде особых моментов, чтобы забить гол пять на пять, практически не было, строже сыграли в обороне.



В начале команда могла перегореть? Так оно и было. На утренней раскатке я видел, что команда была заряжена, думаю, немного поддавливал статус сегодняшнего матча. В начале играли робко, не совсем то, что мы хотели видеть. Мы работаем с парнями над психологией, чтобы увереннее выходили на первые минуты. Когда соперник летит и прессингует, то его можно ловить на контратаке и решать вопрос уже в первом периоде, в первую смену.



Как изменился процесс организации большинства? Во-первых, немножко исполнители другие, начнём с этого. Второе — прекрасно работает Сергей Кривокрасов. Парни слышат и слушают его. Выполняют то, что намечено на игру. Перед каждым матчем каждая из спецбригад имеет 15 минут теоретических занятий и на раскатке обязательно проигрывается большинство.



Костин сыграл больше Красоткина? У нас добротная вратарская бригада, прекрасный тренер. Возможен вариант, что Красоткин будет начинать следующее турне с «Барысом». Они оба на ходу, хорошо тренируются, успевают отдохнуть. А первого вратаря у нас нет, я не хочу кого-то выделять. У меня по ним сомнений не бывает. Серьёзные ребята, несмотря на возраст. Отношение очень достойное.



Что происходит с Шенфельдом? У нападающих всё в голове. У нас есть люди, которые не могут забить, это давит на них. Хотя просишь, говоришь, что, если не получается забить гол, надо работать на команду, черновую работу выполнять. У нападающих психология такая: надо забить гол, тогда всё отпустит сразу.



Голы в меньшинстве? Это закономерность. Парни, выходя на лёд, держат в голове не только оборону, но и возможность убежать в атаку. Шесть голов уже забили. Фактор неожиданности работает всегда. Чуть шайба заплясала – можно накрыть и убежать. А у нас есть кому убегать. Это не отрабатывается, это чутьё и видение ситуации в данную секунду.



Не было опасения после третьего гола, что «Северсталь» побежит в атаку на подзамёрзшего Костина? Конечно, было. Матч складывается из эпизодов, из моментов. И, скажем так, даже если контролируем шайбу, соперник может накрыть и этим воспользоваться. Одна шайба могла перевернуть матч. То, где «Северсталь» находится — может быть, не совсем то, что хочет видеть руководство команды. Но я думаю, они на правильном пути и всё равно выше поднимется. Просили парней не терять концентрацию. Костина решили не убирать после прошлой игры. Сегодня он показал больше, чем в прошлом матче, показал то, что он умеет.



«Северсталь» заменила вратаря за 10 минут до конца? Это риск. Если бы соперник забил, то команда встрепенулась бы. Получилось наоборот. Наши пацаны правильно сыграли в своей зоне.



Оправданный ли риск, на мой взгляд? Команда идёт по сезону. На тренировках можно отрабатывать 6 на 5, может всё получаться, но в матче моральное напряжение очень высокое, это может не сработать. Где ещё отрабатывать, как не на игре? 0:3, 0:5, 0:8 — почему не рискнуть? Тренер пошёл на это, молодец. Это его решение, и я уважаю это решение», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» после победы занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. Новосибирцы после 25 матчей набрали 30 очков, победив в 14 и потерпев поражения в 11 играх.