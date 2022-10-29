Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд, крупно уступив «Сибири»

«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд, крупно уступив «Сибири»
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Дублем за «Сибирь» отметился Тейлор Бек, ещё по шайбе забили Владимир Бутузов, Никита Коротков и Вячеслав Основин. Единственную шайбу гостей в большинстве забросил капитан Егор Морозов. Примечательно, что при счёте 0:4 и большинстве главный тренер «Северстали» Андрей Разин снял вратаря, но череповецкая команда пропустила пятую шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Бутузов – 11:57 (5x4)   2:0 Бек (Сетдиков, Мёрфи) – 27:54 (5x4)   3:0 Бек (Мёрфи) – 28:50 (5x4)   4:0 Коротков (Основин) – 37:39 (5x5)   5:0 Основин (Аланов) – 50:14 (en)   5:1 Морозов (Иванцов, Хабаров) – 51:25 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Череповецкая команда замыкает восьмёрку в таблице Западной конференции. «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и расположилась на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022