«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд, крупно уступив «Сибири»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Дублем за «Сибирь» отметился Тейлор Бек, ещё по шайбе забили Владимир Бутузов, Никита Коротков и Вячеслав Основин. Единственную шайбу гостей в большинстве забросил капитан Егор Морозов. Примечательно, что при счёте 0:4 и большинстве главный тренер «Северстали» Андрей Разин снял вратаря, но череповецкая команда пропустила пятую шайбу.

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«Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Череповецкая команда замыкает восьмёрку в таблице Западной конференции. «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и расположилась на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.