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Брент Бёрнс вышел на шестое место в истории НХЛ по победным голам среди защитников

Брент Бёрнс вышел на шестое место в истории НХЛ по победным голам среди защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду в овертайме уступила «Каролине Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Рода Бриндамора.

Победу «ураганам» в дополнительное время принёс точный бросок защитника Брента Бёрнса, для которого этот гол стал 41-м победным за карьеру в НХЛ. Таким образом Бёрнс вышел на шестое место в истории НХЛ по победным голам среди защитников, повторив результат Роба Блэйка.

Рекорд лиги по этому показателю среди игроков обороны принадлежит легендарному Рэю Бурку (60), второе место занимает Фил Хаусли (49), топ-3 замыкают Денис Потвен и Эл Макиннис (44). Для Бёрнса следующей целью является результат занимающего пятое место Пола Коффи (43).

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