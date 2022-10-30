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«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу»

«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз» Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте второго игрового отрезка Джейк Гюнцель вывел гостей вперёд. Однако уже спустя минуту за хозяев отличился Джордан Эберле, благодаря голу которого команда сравняла счёт. 32-летнему форварду ассистировали Мэтти Бенирс и Джейден Шварц. На 19-й минуте второго периода преимущество «Сиэтла» укрепил точный точный бросок Моргана Гики. Во взятии ворот поучаствовали Даниэль Спронг и Винс Данн. За минуту до финальной сирены противостояния шайбу уже в пустые ворота гостей забросил Джейден Шварц. Ему ассистировали Брэндон Танев и Винс Данн.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел отметиться результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-2».

После этой встречи «пингвины» с 9 очками занимает 13-ю строчку в Восточной конференции, «Сиэтл» с 10 очками — на шестой строчке Запада. Отметим, что «Питтсбург» потерпел уже четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель – 30:05 (5x5)   1:1 Эберле (Бенирс, Шварц) – 31:20 (5x5)   2:1 Гики (Спронг, Данн) – 38:33 (5x5)   3:1 Шварц (Танев, Веннберг) – 59:00 (en)
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