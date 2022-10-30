Форвард «Филадельфии» Кутюрье перенёс операцию и выбыл из строя на несколько месяцев

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье перенёс операцию на спине и выбыл из строя на срок от трёх до четырёх месяцев, сообщает The Score.

Напомним, ранее перед стартом сезона сообщалось, что хоккеисту операция не требуется. Однако Кутюрье пропустил тренировочный лагерь «лётчиков» и первые две недели регулярного чемпионата НХЛ. Канадец не выходил на лёд с декабря прошлого года, это уже вторая операция для нападающего за это время.

В текущем сезоне НХЛ вступило в силу новое восьмилетнее соглашение 29-летнего игрока с клубом с кэпхитом $ 7,75 млн.



С Кутюрье в составе «лётчики» в прошлом сезоне сыграли 29 матчей, забивали в среднем 2,66 гола за игру и пропускали 3,17. Без нападающего «Флайерз» провели 53 игры, в которых забивали в среднем 2,51 гола за игру и пропускали 3,81.



Шон был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ — 2011 в первом раунде под общим восьмым номером.