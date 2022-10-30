Жена вратаря «Коламбуса» опасается за безопасность семьи из-за травли фанатов в соцсетях

Жена латвийского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина сообщила, что некоторые фанаты команды пишут ужасающие комментарии, относящиеся к вратарю и его семье. Об этом сообщил Yahoo Sports. Мерзликин проиграл три из пяти матчей в текущем сезоне, показав процент отражённых бросков 86,3%. Вратарь в межсезонье подписал новый пятилетний контракт с клубом на $ 27 млн.
«Прекратите буллинг, хватит тыкать в нас пальцами. Хватит надеяться, что случится что-то плохое, или желать кому-то смерти», — написала Александра в своей соцсети.
Жена рассказала, что опасается за безопасность своего сына и не будет приходить на матчи команды. Она также рассказала, что фанаты спекулируют на том, что у Элвиса Мерзликина существуют «психологические проблемы», утверждая, что болельщики видят лишь часть того, что происходит в их личной жизни.
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