Кудашов: когда тренеру начинают говорить после двух поражений, будешь играть без риска

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что чем больше давления оказывается на команду, тем в более закрытый хоккей она играет, также наставник оценил стиль игры нижегородского «Торпедо» после матча с ним (4:2).

«Заметил ли я, что «Торпедо» действительно играет в хоккей, который сильно отличается от большинства команд в этой лиге? Здесь есть нюансы относительно того, в какой хоккей они играют. Вот в чём, на ваш взгляд, заключается их другой хоккей? Они не отбрасываются от шайбы и всегда выходят из зоны через короткий пас? Вы знаете, все тренеры без исключения всегда это просят. Никто не заставляет игроков и тем более не говорит им, что надо выбрасывать шайбу, а потом бежать за ней. Любой тренер просит это делать.

Другой момент заключается в том, что: первое – это исполнение игроками, второе – зависимость от результата и от давления руководства на тренеров и так далее. Если у руководства есть полное понимание того, что делает тренер, то… Мы все воспитаны на таком хоккее и любим играть в такой хоккей. Но когда после двух поражений тебе начинают говорить, и я сейчас не о себе конкретно, а о других тренерах, то здесь уже не до пасов через середину. Ты будешь играть без риска, ты будешь делать гарантированные вещи, которые будут приносить гарантированный результат.

В сравнении с первым матчем с «Торпедо» мы ничего не меняли в своей игре. Просто там не забили, а сегодня забили», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений. Эта победа стала лишь второй за последние семь матчей московской команды. В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» 1 ноября.