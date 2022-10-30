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«Авангард» взял реванш за домашнее поражение, обыграв «Куньлунь» в гостях

«Авангард» взял реванш за домашнее поражение, обыграв «Куньлунь» в гостях
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В Мытщах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) одержали «ястребы».

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Дергачёв с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга. Спустя пять минут восстановил равенство Тайлер Вон с передачи Паркера Фу. На 15-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка.

Во втором периоде на седьмой минуте Джек Родевальд с передач Клиффа Пу и Брэндона Ипа сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил Антон Белов. Четвёртую шайбу омичей забросил в пустые ворота Рид Буше. Окончательный счёт установил Владимир Брюквин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Дергачёв (Толчинский, Сведберг) – 07:28 (5x5)   1:1 Вон (Фу) – 12:41 (5x5)   1:2 Толчинский (Грицюк) – 14:04 (5x5)   2:2 Родевальд (Пу, Ип) – 36:50 (5x5)   2:3 Белов (Чистяков, Ткачёв) – 44:37 (5x5)   2:4 Буше (Найт) – 59:02 (en)   2:5 Брюквин (Жарков) – 59:43 (en)

Следующий матч «Куньлунь» проведёт с минским «Динамо» 2 ноября. «Авангард» сыграет в гостях со «Спартаком» 1 ноября.

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