«Авангард» взял реванш за домашнее поражение, обыграв «Куньлунь» в гостях

В Мытщах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) одержали «ястребы».

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Дергачёв с передач Сергея Толчинского и Виктора Сведберга. Спустя пять минут восстановил равенство Тайлер Вон с передачи Паркера Фу. На 15-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Толчинский с передачи Арсения Грицюка.

Во втором периоде на седьмой минуте Джек Родевальд с передач Клиффа Пу и Брэндона Ипа сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил Антон Белов. Четвёртую шайбу омичей забросил в пустые ворота Рид Буше. Окончательный счёт установил Владимир Брюквин.

Следующий матч «Куньлунь» проведёт с минским «Динамо» 2 ноября. «Авангард» сыграет в гостях со «Спартаком» 1 ноября.