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«Ак Барс» без Радулова отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Ак Барс» без Радулова отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
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В Казани состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) одержали казанцы.

На второй минуте матча счёт открыл защитник гостей Евгений Кашников с передач Андрея Белозёрова и Андрея Чивилёва. Через минуту счёт удвоил Энтони Камара с передач Евгения Митякина и Ильи Хохлова. На 12-й минуте первого периода одну шайбу отыграл Кирилл Адамчук. Менее чем через минуту Никита Евсеев с передачи Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода хозяев вывел вперёд Вячеслав Войнов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Семёнова.

Никита Евсеев с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 4:2. На последней минуте встречи Илья Сафонов с передачи Станислава Галиева установил окончательный счёт — 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Кашников (Белозёров, Чивилёв) – 01:44 (5x5)   0:2 Камара (Митякин, Хохлов) – 02:51 (5x5)   1:2 Адамчук – 11:54 (5x5)   2:2 Евсеев (Сафонов) – 12:42 (5x5)   3:2 Войнов (Петров, Семёнов) – 28:08 (5x5)   4:2 Евсеев (Кагарлицкий) – 55:40 (5x5)   5:2 Сафонов (Галиев) – 59:01 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с ЦСКА 1 ноября. «Нефтехимик» также сыграет с ЦСКА, но 3 ноября.

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