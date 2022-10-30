«Ак Барс» без Радулова отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В Казани состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) одержали казанцы.
На второй минуте матча счёт открыл защитник гостей Евгений Кашников с передач Андрея Белозёрова и Андрея Чивилёва. Через минуту счёт удвоил Энтони Камара с передач Евгения Митякина и Ильи Хохлова. На 12-й минуте первого периода одну шайбу отыграл Кирилл Адамчук. Менее чем через минуту Никита Евсеев с передачи Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте.
На девятой минуте второго периода хозяев вывел вперёд Вячеслав Войнов с передач Кирилла Петрова и Кирилла Семёнова.
Никита Евсеев с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 4:2. На последней минуте встречи Илья Сафонов с передачи Станислава Галиева установил окончательный счёт — 5:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»
Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с ЦСКА 1 ноября. «Нефтехимик» также сыграет с ЦСКА, но 3 ноября.
- 30 октября 2022
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