Овечкин: остаться в «Вашингтоне» до конца карьеры — моя цель

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы закончить карьеру в столичном клубе.

«Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, и это довольно круто», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Нэшвиллом» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке третьего периода. Для россиянина этот гол стал 31-м в карьере, забитым в пустые ворота в гостевых матчах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Овечкин смог побить рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 30 таких шайб.

Также 37-летний форвард сократил отставание до рекорда легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги до двух шайб. В активе Александра стало 784 точных броска, тогда как Хоу забросил 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».