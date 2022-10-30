Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по гостевым голам в пустые ворота

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по гостевым голам в пустые ворота
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Капитан «столичных» отличился на 58-й минуте встречи, поразив пустые ворота.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для россиянина этот гол стал 31-м в карьере, забитым в пустые ворота в гостевых матчах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Овечкин смог побить рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 30 таких шайб.

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Овечкин положил 784-й гол в НХЛ! Русский суперснайпер уже наступает на пятки Хоу и Гретцки Овечкин положил 784-й гол в НХЛ! Русский суперснайпер уже наступает на пятки Хоу и Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022