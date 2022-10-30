Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по гостевым голам в пустые ворота
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Капитан «столичных» отличился на 58-й минуте встречи, поразив пустые ворота.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для россиянина этот гол стал 31-м в карьере, забитым в пустые ворота в гостевых матчах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Овечкин смог побить рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 30 таких шайб.
Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.
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