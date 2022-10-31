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Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону»

Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону»
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету два голевых паса. А всего в этом сезоне у него 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

За победителей забивали ещё Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад. За хозяев отличились Лоусон Круз и Ник Бьюгстад. Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 сейвов.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 518 матчах, в которых записал в свой актив 192 гола и сделал 393 результативные передачи при коэффициенте полезности «+130».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафренье (Панарин, Миллер) – 21:31 (5x5)   1:1 Круз (Гюнтер, Маччелли) – 26:45 (5x4)   2:1 Бьюгстад (Келлер, Гюнтер) – 31:27 (5x5)   2:2 Панарин (Фокс) – 38:06 (5x5)   2:3 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 52:56 (5x4)
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