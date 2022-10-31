«Чем его вообще кормят?» Панарин восхитил Америку, устроив концерт в день рождения

Российский форвард выдал потрясающий матч в личный праздник, а Игорь Шестёркин в очередной раз вписал своё имя в историю «Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжил гостевое турне по Западной конференции НХЛ, перебравшись из Далласа в Аризону. Накануне подопечные Жерара Галлана прервали четырёхматчевую серию поражений, одержав волевую победу над «звёздами» (6:3), а сегодня им предстояло встретиться с «Аризоной Койотс». К удивлению многих североамериканских журналистов, место в воротах «рейнджеров» вновь занял российский голкипер Игорь Шестёркин, а не словацкий ветеран Ярослав Галак.

Впервые за 2,5 года Шестёркину выпала возможность сыграть оба спаренных матча в НХЛ. Днём ранее он принял участие в матче с «Далласом», где по его воротам было произведено 33 броска, а теперь он оказался на последнем рубеже в матче с «Аризоной». Свои последние спаренные игры Шестёркин провёл 21 и 22 февраля 2020 года в дебютном сезоне с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Тогда командой ещё руководил Дэвид Куинн, тогда как возглавивший «Рейнджерс» Жерар Галлан в прошлом сезоне никогда так сильно не грузил Шестёркина в регулярном чемпионате.

«Почему сегодня принял именно такое решение? Тут несколько факторов. У нас вчера был ранний матч, после которого мы сразу вылетели в Аризону и заселились в гостиницу, поэтому у Игоря было достаточно время для восстановления», — объяснил свой выбор Галлан за несколько часов до начала матча с «койотами».

Первый период команды потратили на раскачку, не подарив зрителям заброшенных шайб, зато уже во второй смене после перерыва «Рейнджерс» взялись за дело. А если быть конкретнее, то за дело взялся Артемий Панарин, вычертивший идеальную передачу на Алексиса Лафренье, которому оставалось просто подставить клюшку и бежать праздновать заброшенную шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Я подарил Артемию подарок на день рождения, забив гол с его передачи? Скорее, это был его подарок для меня», — прокомментировал Лафренье заброшенную шайбу.

«Да он чуть не промазал. Это сломало бы наши отношения», — в свою очередь с юмором оценил гол партнёра Панарина.

Тут необходимо сделать важное замечание. 30 октября Панарин отметил свой 31-й день рождения, но часовой пояс в Америке заметно отличается от среднероссийского часового пояса, поэтому, когда Артемий появился на льду «Маллетт-Арены» в Аризоне ещё было 30 октября. Так что Панарин проводил встречу в свой день рождения. И она у Артемия выдалась на славу.

Однако сначала «рейнджеры» пережили далеко не самые простые времена. Примечательно, что сам Панарин и стал их инициатором, схватив невынужденное удаление в чужой зоне. «Аризона» быстро реализовала большинство усилиями Лоусона Круза, а спустя пять минут отличился Ник Бьюгстад, сумевший вывести хозяев вперёд.

С таким положением вещей праздновавший день рождения Панарин мириться был не намерен. Наверняка осознавая вину за реализованное удаление, российский форвард принялся самостоятельно исправлять допущенную ошибку. Получив передачу от защитника Адама Фокса, 31-летний Панарин по правому флангу ворвался в зону нападения, выкатился на ворота «Аризоны» с висящим на спине оппонентом и загнал шайбу в ближний верхний угол, пробив Коннора Ингрэма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий период получился обоюдным в плане возможностей команд вырвать победу. Голкипер Шестёркин несколько раз прилично подтащил «рейнджеров», а затем удаление словил Дилан Гюнтер. Дарить шанс «рейнджерам» сыграть в большинстве за семь минут до конца основного времени матча было слишком опрометчивым шагом со стороны форварда «Аризоны». Панарин выполнил передачу на пятак на Криса Крайдера, который в касание эффектно снабдил пасом Мику Зибанеджада – шведский форвард из выгодного положения не промахнулся и принёс «Рейнджерс» вторую победу подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом Панарин принял участие во всех голевых комбинациях своей команды в матче, в 53-й раз за карьеру в НХЛ набрав три очка в одном матче. В нынешнем сезоне российский форвард набрал уже 16 очков, благодаря чему вернулся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Если же говорить о зачёте ассистентов, то с 11 голевыми передачами в нём Артемий располагается на втором месте.

«Чем Галлан вообще кормит его в этом сезоне?», — задавался вопросом один из восхищающихся болельщиков «Рейнджерс» в социальных сетях.

И с такой постановкой вопроса сложно не согласиться. Панарин играет в свой лучший хоккей на старте регулярного чемпионата, постоянно попадая в различные приятные статистические сводки. Сегодня Артемий стал всего третьим игроком за последние 30 лет в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать три очка в свой день рождения. Панарин повторил достижение Уэйна Гретцки (26 января 1999 года) и Павла Бучневича (17 апреля 2021 года).

Отразивший 18 бросков Шестёркин остался немного в тени своего соотечественника, но и он отметился большим достижением. Эта игра для «синерубашечников» стала уже седьмой подряд с Шестёркиным в воротах, в которой клуб набирал очки со старта сезона. Россиянин превзошёл достижения известных голкиперов прошлого – Эдди Мио, Джона Дэвидсона и Жиля Вилльмёра – с которыми «рейнджеры» в XX веке набирали очки в шести матчах подряд со старта сезона.