Гол Куликова помог «Анахайму» переиграть «Торонто»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Одну из шайб в составе «Анахайма» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. А всего в этом сезоне у него две результативные передачи при коэффициенте полезности «-6».
За победителей забивали ещё Якоб Сильверберг и Тревор Зеграс (дважды). За гостей отличились Остон Мэттьюс, Денис Мальгин и Калле Йернкрок.
В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» одолел «Виннипег Джетс» в овертайме со счётом 2:1. За победителей забивали Маркс Стоун и Джек Айкел, а у гостей шайбу забросил Адам Лаури.
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