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Гол Куликова помог «Анахайму» переиграть «Торонто»

Гол Куликова помог «Анахайму» переиграть «Торонто»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Одну из шайб в составе «Анахайма» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. А всего в этом сезоне у него две результативные передачи при коэффициенте полезности «-6».

За победителей забивали ещё Якоб Сильверберг и Тревор Зеграс (дважды). За гостей отличились Остон Мэттьюс, Денис Мальгин и Калле Йернкрок.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 04:23 (5x4)   1:1 Сильверберг (Грант, Лундестрём) – 11:23 (5x5)   1:2 Мальгин (Нюландер, Робертсон) – 17:50 (5x5)   1:3 Йернкрок (Керфут, Броди) – 40:45 (4x5)   2:3 Зеграс (Терри) – 47:24 (5x5)   3:3 Куликов (Ватрано, Шаттенкирк) – 53:01 (5x5)   4:3 Зеграс (Строум) – 62:15 (3x3)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» одолел «Виннипег Джетс» в овертайме со счётом 2:1. За победителей забивали Маркс Стоун и Джек Айкел, а у гостей шайбу забросил Адам Лаури.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Пионк, Бэррон) – 40:13 (5x5)   1:1 Стоун (Айкел) – 47:13 (5x5)   2:1 Айкел (Теодор, Стоун) – 64:53 (3x3)
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